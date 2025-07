Alcaraz ha predisposizioni fisiche ultraterrene | gioca un tennis regale su qualsiasi superficie L’Equipe

Carlos Alcaraz, con le sue doti fisiche quasi sovrumane e un talento innato, incanta il mondo del tennis con un gioco regale e impeccabile su ogni superficie. La sua abilità di adattarsi e dominare gli avversari lo rende uno dei protagonisti più affascinanti di questa stagione. Domani, in semifinale a Wimbledon, potrebbe scrivere un’altra pagina memorabile della sua straordinaria carriera. Alcaraz e l’elogio al tennis giocato…

Carlos Alcaraz, numero due al mondo, domani scenderà in campo per la semifinale di Wimbledon contro Frtiz. Lo spagnolo non perde un match da diverso tempo e si appresta a disputare l’ennesimo atto finale di uno nuovo Slam che può portare a casa. Il suo 2025 è fin qui da urlo. A seguire quanto si legge su L’Equipe sulle sue capacità di giocare un tennis in maniera praticamente perfetta su qualsiasi superficie. Alcaraz e l’elogio al tennis giocato dallo spagnolo. “Definire Carlos Alcaraz significa innanzitutto incantarsi per l’accelerazione del suo dritto, meravigliarsi della sua creatività o commentare la sua abilità atletica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alcaraz ha predisposizioni fisiche ultraterrene: gioca un tennis regale su qualsiasi superficie (L’Equipe)

