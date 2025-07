Arriva il pet detective l' investigatore che rintraccia gli animali

Se hai perso un animale o vuoi assicurarti che il suo benessere sia protetto, non cercare oltre: arriva il Pet Detective Said Beid. Con la sua tuta mimetica, droni e visori notturni, è l’esperto che si nasconde tra alberi e cespugli per ritrovare i nostri amici a quattro zampe. Forte di un amore autentico per gli animali, Said è il salvatore di molte vite in tutta Italia. La sua missione? Restituirti il sorriso e la tranquillità.

Indossa una tuta per mimetizzarsi. Si nasconde tra alberi, cespugli, fango. Utilizza droni, visori notturni e trappole telecomandate. Con gli animali - soprattutto con i suoi amati cani - ha un rapporto speciale: un amore autentico. Si chiama Said Beid ed è un “pet detective” con base in Brianza, cioè un esperto nella ricerca di animali in difficoltà: selvatici, domestici, cani e gatti smarriti. È conosciuto in tutta Italia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Arriva il pet detective, l'investigatore che rintraccia gli animali

