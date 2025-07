Un set di prestigio in centro a Bologna | la regia è del premio oscar Caroline Link

Un set di prestigio trasforma il cuore di Bologna in un palcoscenico cinematografico di altissimo livello. La regia è affidata a Caroline Link, vincitrice dell’Oscar nel 2001, che porta la sua maestria e talento tra le vie storiche della città. Un evento unico che unisce arte, cinema e cultura, attirando appassionati e curiosi da ogni parte. Questa produzione promette di lasciare un’impronta indelebile nella scena culturale locale, e non solo.

Bologna, 10 luglio 2025 – Le vie del centro storico si trasformano nel set di un prestigioso film tedesco: la regia è affidata a Caroline Link, firma tedesca d’eccezione, che nel 2001 vinse il premio Oscar per il miglior film straniero con ‘Nowhere in Africa’. Già nel 1996 aveva ricevuto una nomination all’oscar per la medesima categoria, con ‘Al di là del silenzio’, il suo primo da regista, e nel 2019 ha diretto ‘Quando Hitler rubò il coniglio rosa’, tratto dal celebre romanzo del 1971 di Judith Kerr. Ora torna con un film che si intitolerà ‘Years with you’, con Sylvester Groth, celebre attore tedesco che, tra i numerosi film, ha recitato anche in ‘Bastardi Senza Gloria’ di Quentin Tarantino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un set di prestigio in centro a Bologna: la regia è del premio oscar Caroline Link

