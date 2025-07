Scontro Gelmini-Bonelli su La7 Parli di Almasri perché detesti Meloni No ha stuprato bambini

Uno scontro acceso e infuocato a L’aria che tira su La7 tra Mariastella Gelmini e Angelo Bonelli, al centro della discussione sul caso Almasri e sulla gestione dei crimini di guerra in Libia. Tra accuse di parole dure e rivelazioni scottanti, si affrontano temi delicati che coinvolgono la giustizia e le responsabilità politiche. Una puntata che mette in luce come la verità sia spesso nascosta dietro le ombre del potere, lasciando il pubblico con molte domande irrisolte.

Durissimo scontro a L’aria che tira (La7) tra la senatrice di Noi Moderati, Mariastella Gelmini, e il deputato di Avs Angelo Bonelli s ul caso Almasri e sulla dffusione degli atti da cui parrebbe che il ministero della Giustizia Carlo Nordio fosse stato informato da subito del fermo del generale libico accusato di crimini di guerra dalla Corte penale internazionale, ma venne poi rimpatriato su un volo di Stato. Appassionata la difesa che l’ex ministra dell’Istruzione del governo Berlusconi fa del Guardiasigilli: “Il ministro Nordio si sta contraddistinguendo per un grande impegno sul fronte della giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro Gelmini-Bonelli su La7. “Parli di Almasri perché detesti Meloni”. “No, ha stuprato bambini”

In questa notizia si parla di: scontro - gelmini - bonelli - almasri

Ricostruzione Ucraina, scontro tra Angelo Bonelli e Mariastella Gelmini: Ha detto una sciocchezza, urla perché è in difficoltà; Tensione Globale e Politica Italiana: I Temi Caldi del Momento.

Ricostruzione Ucraina, scontro tra Angelo Bonelli e Mariastella Gelmini: "Ha detto una sciocchezza, urla perché è in difficoltà" - Scontro tra Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra) e Mariastella Gelmini (Noi Moderati): "Purtroppo oggi la logica che sovraintende tutto il pianeta è una logica feroce di riarmo, che non porta da ... Da la7.it

Almasri, duro scontro tra Angelo Bonelli e Francesco Paolo Sisto ... - LA7 - Caso Almasri, scontro tra Francesco Paolo Sisto e Angelo Bonelli ... Scrive la7.it