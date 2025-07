All’asta la prima borsa Birkin di Hermès venduta a 10 milioni di dollari

L’asta Sotheby’s di Parigi ha fatto storcere il naso agli appassionati di moda di tutto il mondo: la prima Birkin di Hermès, un vero e proprio simbolo di lusso e raffinatezza, è stata venduta a oltre 10 milioni di dollari, stabilendo un record storico. Creata nel 1984 su misura per Jane Birkin, questa icona del design si conferma come un investimento di valore e stile senza precedenti. L’asta ha segnato un nuovo capitolo nel mondo del lusso esclusivo.

Venduta ad oltre 10 milioni di dollari la Birkin originale, la borsa diventata emblema di stile per eccellenza di Hermès. Il pezzo unico realizzato nel 1984 è stato battuto alla cifra record (equivalente a 8,7 milioni di euro) in un’asta fulminea alla Sotheby’s di Parigi. L’accessorio leggendario fu creato su misura dalla casa di alta moda francese per la cantante e attrice britannica naturalizzata francese, Jane Birkin, morta nel 2023. L’asta da record. Ad aggiudicarsi l’originale Birkin è stato un collezionista privato giapponese, con un’offerta telefonica tramite il Country Head di Sotheby’s in Giappone, Maiko Ichikawa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - All’asta la prima borsa Birkin di Hermès, venduta a 10 milioni di dollari

In questa notizia si parla di: birkin - asta - milioni - borsa

All'asta la prima Birkin di Hermès disegnata per l'attrice Jane Birkin nel 1984 - L'arte, il glamour e l'esclusività si incontrano a Parigi il 10 luglio, quando all'asta Sotheby's sarà battuta la prima Birkin mai realizzata, creata per l'iconica attrice Jane Birkin nel 1984.

Hermes, la borsa di Jane Birkin venduta a oltre otto milioni di euro; Hermès, la Birkin originale venduta per oltre 10 milioni di dollari; La prima borsa Birkin venduta all'asta per 8,58 milioni di euro.

La prima Birkin venduta all’asta per 8,5 milioni: non era solo una borsa - Creata per Jane nel 1984 e diventata icona di stile e impegno civile, la prima Birkin è stata battuta da Sotheby’s. Secondo msn.com

All’asta la prima borsa Birkin di Hermes, venduta a 10 milioni di dollari - Alla Sotheby’s di Parigi è stata battuta all’asta per 10 milioni di dollari la Birkin originale, la borsa realizzata nel 1984 da Hermes appositamente per la cantante Jane Birkin ... Segnala quifinanza.it