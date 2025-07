Nell'intestino dei pitoni ci sono cellule uniche al mondo in grado di sciogliere le ossa per digerirle

Nel misterioso mondo dei pitoni, scoperte sorprendenti svelano un segreto evolutivo incredibile. All’interno del loro intestino, cellule uniche al mondo permettono di dissolvere le ossa delle prede, facilitando una digestione completa e efficace. Questa scoperta rivoluzionaria apre nuove frontiere nello studio della biologia e dell’adattamento animale. Continuate a leggere per scoprire come queste cellule straordinarie cambiano il nostro modo di comprendere la natura.

Uno studio ha scoperto cellule specializzate nell’intestino dei pitoni birmani che metabolizzano calcio e fosforo dalle ossa delle prede. Queste cellule, uniche nel loro genere, aiutano i serpenti a digerire interamente animali anche molto più grandi di loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

