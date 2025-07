Estate da Re diventa un caso internazionale Ue | Compromette risposta ad aggressione russa

L'estate da re si trasforma in un caso internazionale, mettendo a rischio la coesione dell'UE nella risposta all'aggressione russa. Mentre le decisioni culturali restano sovrane, è fondamentale che non compromettano gli sforzi comuni contro l'aggressione. Stati membri e istituzioni devono agire in sintonia con le sanzioni europee, evitando di offrire spazio a chi sostiene o giustifica azioni aggressive, per preservare l'unità e la fermezza dell'Europa.

"Le decisioni in materia di cultura rimangono nazionali, ma non devono compromettere la risposta dell'Ue all'aggressione russa. Gli Stati membri e le istituzioni dovrebbero agire in linea con le sanzioni dell'Ue ed evitare di dare spazio a individui che hanno attivamente sostenuto o giustificato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: aggressione - risposta - russa - estate

