Turista di 15 anni violentata a Ravello fermato un 41enne | L' aveva presa di mira aspettava fosse sola L' incubo durante le vacanze

Una scena da incubo ha sconvolto Ravello, uno dei gioielli più romantici del mondo, dove una giovane turista americana di appena 15 anni è stata vittima di violenza. L’aggressore, un 41enne, arrestato grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, aveva preso di mira la ragazza con l’intento di approfittare della sua fragilità durante le vacanze. Un tragico ricordo che non si cancellerà facilmente, ma che sottolinea l’importanza di tutela e sicurezza per tutti i visitatori.

Una vacanza con i parenti in uno dei posti più belli e romantici del mondo che si è trasformata in tragedia: una turista americana di 15 anni è stata aggredita e violentata. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Turista di 15 anni violentata a Ravello, fermato un 41enne: «L'aveva presa di mira, aspettava fosse sola». L'incubo durante le vacanze

