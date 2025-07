Incendio in un camping in pineta a Castiglione della Pescaia | 600 persone evacuate C’è anche Rosy Bindi

Un grave incendio ha scosso la pineta di Castiglione della Pescaia, coinvolgendo circa 600 persone evacuate e mettendo a dura prova i soccorritori. Le fiamme, partite da un guasto a un dissalatore, hanno causato esplosioni di bombole del gas e devastato il verde circostante. La pronta azione dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, ma l’intera area è ancora sotto stretta sorveglianza. I turisti sono stati messi in sicurezza, e ora si lavora alla bonifica completa.

Un vasto incendio con 600 persone evacuate ha coinvolto la zona di Rocchette a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, ha fatto sapere la Regione, e ora è in corso la bonifica. Il fuoco sarebbe partito da un’avaria a un dissalatore e le fiamme hanno provocato lo scoppio di alcune bombole del gas. Il fuoco si è esteso alla pineta intorno poi è stato circoscritto. I turisti sono stati evacuati al palazzetto dello sport come punto di raccolta. L’i ncendio si era esteso anche alla vicina pineta di Roccamare, dove ci sono ville esclusive immerse nel verde. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio in un camping in pineta a Castiglione della Pescaia: 600 persone evacuate. C’è anche Rosy Bindi

