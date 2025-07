Dean Cain attore che ha interpretato Superman negli anni Novanta definisce il nuovo film di James Gunn woke

Dean Cain, iconico Superman degli anni '90, esprime il suo scetticismo verso il nuovo film di James Gunn, che potrebbe portare l'Uomo d'Acciaio verso trame più "woke". Dopo aver interpretato Clark Kent nella storica serie “Lois & Clark”, Cain si confronta con l’evoluzione dell’universo cinematografico, temendo che le nuove scelte possano snaturare il personaggio. La sua voce si aggiunge al dibattito acceso tra sostenitori e critici, sottolineando quanto il futuro di Superman sia ancora in bilico.

Dean Cain, che ha interpretato Superman dal 1993 al 1997 nella serie “Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman” della ABC, ha recentemente dichiarato a TMZ di essere diffidente nei confronti di Hollywood che vorrebbe rendere l’Uomo d’Acciaio “woke” nel prossimo “Superman” di James Gunn, in cui David Corenswet interpreta il ruolo principale. Il film ha ricevuto critiche da parte dei conservatori da quando Gunn ha dichiarato al Times of London che Superman è un “ immigrato ” e “la storia dell’America”. “ Quanto woke sarà reso questo personaggio da Hollywood? “, ha chiesto Cain. “ Quanto cambierà la Disney la sua Biancaneve? Perché cambiano questi personaggi per adattarli ai tempi? Per Superman, erano ‘verità, giustizia e il costume americano’. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dean Cain, attore che ha interpretato Superman negli anni Novanta, definisce il nuovo film di James Gunn “woke”

