Laverita.info - Tra i dem partono le prime gomitate per la corsa a sindaco di Milano

Majorino ha l’appoggio della Schlein, ma nel partito non tutti lo vedono di buon occhio. Maran, da Strasburgo, tappezza la città coi suoi cartelloni. E c’è chi spinge per Mario Calabresi. Sempre che Sala non voglia il tris.