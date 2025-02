Lanazione.it - Fine vita, l’orgoglio del territorio: “Abbiamo scelto di non voltarci dall’altra parte davanti al dolore”

Firenze, 12 febbraio 2025 – “di nondi fronte ale non c’è alcuna pretesa di autonomia, bensì il semplice esercizio della potestà legislativa concorrente che tutte le regioni hanno”. Lo ha detto il capogruppo del Pd, Vincenzo Ceccarelli, commentando la norma voluta con forza proprio dai Dem, nonostante le resistenze (poi quasi interamente rientrate) dell’ala cattolica. “È vero che se le Regioni decidono autonomamente avremo 20 regimi potenzialmente diversi – ha concluso - ma oggi le differenze sono tra ogni Asl”. “Ancora una volta la Toscana traccia la rotta su temi che interessano i diritti” il commento del segretario toscano Dem, Emiliano Fossi. Dello stesso tenore le posizioni del Movimento 5 Stelle. “Questa legge non è una minaccia alla– ha detto di Irene Galletti - ma un’assunzione di responsabilità delle istituzioni nei confronti di chi chiede una risposta certa per vedere rispettata la propria dignità”.