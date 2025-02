Secoloditalia.it - Nainggolan racconta la sua notte in cella: “Io trattato come Escobar”

A due settimane dall’arresto in Belgio, Radjarompe il silenzio e parla per la prima volta dellapassata ine dell’interrogatorio. E si dichiara estraneo alle accuse di traffico interazionale di cocaina, per le quali è indagato insieme ad altre 15 persone. L’ex centrocampista di Roma e Inter, arrestato nelle scorse settimane ad Anversa, affida al quotidiano Het Laatste Nieuws la sua ricostruzione dei fatti. “Sono statoPablo, ma non ho nulla a che fare con quei casi di droga”.: io, ma non c’entro nulla“L’interrogatorio è durato quattro ore e si sono fatte le 18, quando era troppo tardi per chiamare un giudice istruttore. Quindi hanno deciso di farmi passare lain. La prigione – confessa– è stata un’esperienza strana.