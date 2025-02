Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile. Uragano Under 16: 7 reti, resta prima

Ecco i risultati delle squadre giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. La Juniores è stata battuta 2-3 dal Ravenna (a segno Shyti e Casadei). Biancorossi al decimo posto (17 punti). Prossimo turno, sabato: Cittadella-Forlì. Ko interno nel 24° turno per l’17 battuta 1-3 dal San Lazzaro, rete di Capasso: al comando il Corticella (47), galletti sesti (34). Domenica in programma la trasferta a Sala Bolognese. Bene l’16, in testa alla classifica con 51 punti dopo 19 gare, impostasi per 0-7 sul Tropical Coriano (2 Ray, Fucci, Bartolini, Mussoni, Tarborelli, Aresu). Domenica prossima gara interna col Junior Cervia. L’15, al comando con 49 punti, ha battuto il Riccione 3-0: a segno Delvecchio (2) e Negrini. Per i baby biancorossi domenica trasferta col Crespellano. Blitz per la formazione14 sul campo dell’Accademia Cesena condi Taviani (2), Mariotti, Turci e un autogol.