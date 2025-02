Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 10-02-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale delle ritornati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Andiamo in medioriente i fondamentalisti dell’attrice hanno liberato aderire al bar Ai Tre ostaggi israeliani e lì c’era bior le vie in cambio lo stato ebraico rilascerà 183 detenuti palestinesi definitivi all’anno la sicurezza dell’aviazione iraniana risponderemo senza situazione lo ha fermato la guida Suprema dell’Iran Ali khamenei il piano per caso di Trump e prevede il controllo americano della striscia per ricostruirla il presidente americano a Hospital Gazza venga consegnata dai 3 agli Stati Uniti dopo la guerra in modo che i palestinesi vengano insediati in comunità più sicure belle con Case Nuove l’ultima provocazione di Benjamin Netanyahu i soliti nostro creare uno stato palestinese in Arabia Saudita hanno molta terra laggiù è seduto alla sud-est che la scrivania del presidente degli Stati Uniti nello studio Ovale della Casa Bianca scelta di Time Il Magazine che a dicembre lo ha nominato persona dell’anno per la seconda volta per la copertina del numero di febbraio uno smacco per Donald Trump sia incalzato dai giornalisti durante un incontro col primo ministro ha risposto con sarcasmo No non ho visto la copertina Time esiste ancora non lo sapevo nemmeno salvo poi lo dare l’amicone lo stesso impegno la guida del Doge sta facendo un ottimo lavoro Giovanna natili quinta Mi vai È la donna di 40 anni di origine salvadoregne scomparsa Milano da 14 giorni sarebbe stata uccisa dal compagno pub Eriberto Gonzalez Rivas nel loro appartamento in zona Bicocca è fatta sparire lontano il corpo all’interno di un borsone da palestra a tarda notte la cosa che la procura di Milano muove al quarantottenne salvadoregno fermato venerdì con il volontario aggravato dai futili motivi e legame di convivenza è indagato anche per l’occultamento di cadavere ancora non ritrovato s’ipotizza che il corpo si è stato fatto a pezzi è nascosto proprio all’interno del board per poi essere scaricato in uno dei canali del milanese l’auto dell’uomo è stata infatti tracciate nel suo percorso tra Treviglio e Cassano d’Adda questi sono bravi Nel senso che sembrava assolutamente tutto vero comunque può capitare Poi certo uno non si aspetta una roba del genere ma succede a tutti a Repubblica l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti conferma di essere finito nella rete di truffatori professionisti che spacciandosi per il Ministro della Difesa Guido Crosetto per risulta arrivavano chiedere e ottenere in qualche caso centinaia di migliaia di euro per fantomatici riscatti da pagare in Medio Oriente il piccolo aereo che si è schiantato nell’altro occidentale mentre era in viaggio verso la comunità centrale di nome è stato localizzato sul ghiaccio Marino e tutte le 10 persone bordo sarebbero morte lo ha riferito il portavoce della Guardia Costiera degli Stati Uniti spiegando che soccorritori stavano cercando la posizione nota più recente della ero in elicottero quando hanno individuato I rottami l’aereo turboelica monomotore della compagnia Behringer stava quando da una clip con 9 passeggeri è un pilota per il momento è tutto buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa