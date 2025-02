Secoloditalia.it - La Cpi indaga sul caso Almasri ma frena sulle accuse: “Faremo una riflessione comune sull’accaduto”

Nessuna inchiesta, ma una “” su quanto accaduto nel. La Corte penale internazionale ha aperto un fascicolo “preliminare” in merito aldi Njeem Osamasu cui “l’Italia avrà l’opportunità di presentare osservazioni. “La questione della mancata osservanza da parte dello Stato di una richiesta di cooperazione per l’arresto e la consegna da parte della Corte è di competenza della camera competente – ha spiegato il portavoce della Cpi Fadi El Abdallah – vale a dire la Camera preliminare I. Come parte di questa procedura, ai sensi del Regolamento 109(3) del Regolamento della Corte”. “Finché la Camera preliminare I non avrà esaminato la questione e non avrà emesso una decisione, la Corte non offrirà ulteriori commenti”, ha poi ricordato il funzionario, aggiungendo che “questo processo non riguarda responsabilità individuali o casi contro persone specifiche”.