Juventusnews24.com - Cesari non ha dubbi: «Il tocco di Gatti in Como Juve è da rigore. L’errore è del Var, ecco perchè»

di RedazionentusNews24non ha alcuno: per l’ex arbitro era daildiin. Il commento sull’episodioNegli studi di Pressing, così Grazianoha commentato ildi Federicoinche ha fatto protestare la squadra di casa e i suoi tifosi per un presuntonegato.LE PAROLE – «Questo è un pallone alto, la mano diva a deviare il pallone e non permette diciamo così un controllo adeguato da parte del giocatore delche se lo ritrova sulla coscia. In sala Var ci sono discordanze perché questo è ritenuto da uno solamente un fatto dinamico di gioco e dall’altro un fallo punibile. La mano si allarga il pallone cambia traiettoria. Può cambiare il pallone traiettoria quando il giocatore è in vantaggio e ne è in possesso? Assolutamente no, assolutamente no quindi a mio parere questo è un fallo assolutamente.