Sulla refezione scolastica c’è uno sconto

"Un segnale di vicinanza alle famiglie più numerose". Così il sindaco di Gambolò, Antonio Costantino (nella foto), spiega la decisione che la sua amministrazione ha assunto in ordine alle tariffe della mensache, di recente, ha fatto registrare un incremento consistente del costo dei buoni-pasto passati da 4,50 a 5,34 euro. Un ritocco che non ha mancato di sollevare polemiche e che il primo cittadino ha motivato con il fatto che le tariffe erano ferme da diversi anni e che anche così restano comunque concorrenziali rispetto ai centri limitrofi. In più è stata attrezzata un’aula nella quale i bambini possono consumare i pasti portati da casa. Detto che esistono ovviamente delle fasce di esenzione determinate dal reddito familiare, si è comunque inteso andare incontro alle famiglie numerose prevedendo degli sconti indipendentemente dalla presentazione dell’Isee.