Dumfries Inter registra un dettaglio da monitorare! La scelta – SM

Denzel Dumfries ha effettuato una scelta, che riguarda il soggetto da cui essere assistito professionalmente, che potrebbe incidere sul suo futuro all’Inter. Di seguito la decisione. LA SCELTA – Denzel Dumfries, la cui clausola di 25 milioni di euro valida fino a metà luglio ha scosso il mondo Inter, ha deciso di cambiare agente. Il calciatore nerazzurro, come riferito da Orazio Accomando, ha infatti deciso di affidarsi al portoghese Jorge Mendes, abbandonando così l’agenzia Wasserman a cui era passato nel 2023. La notizia in sé non implica un effetto immediato per quanto riguarda il futuro dell’olandese, ma se associata al dato dell’esistenza di una clausola nel contratto stipulato con l’Inter invita a una riflessione in vista delle prossime settimane. 🔗 Leggi su Inter-news.it