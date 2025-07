Riarmo e crisi ambientale la ragione è diventata matta

In un mondo ormai impazzito tra crisi ambientale e guerre senza fine, la ragione sembra aver smarrito il suo equilibrio. Ogni giorno, testimoniamo tragedie di massa, sfollati e innocenti colpiti da politiche che alimentano il caos. È il momento di riflettere sulle vere cause di questa follia collettiva e trovare vie per un futuro più giusto e sostenibile. Perché soltanto una consapevolezza condivisa può spezzare questo ciclo di distruzione.

Ogni giorno ci svegliamo con la conta dei massacrati dal piombo dell'Idf nella folla degli affamati, lì attirati apposta per decimarli, a Gaza. E dei nuovi morti o sfollati dalla

