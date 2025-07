Terrore all’Isola dei Famosi | Loredana Cannata resta intrappolata durante la prova di apnea

Un attimo di terrore ha sconvolto la finalissima de L’Isola dei Famosi, lasciando il pubblico senza parole. Loredana Cannata, protagonista involontaria di un incidente che ha fatto tremare gli spettatori, è rimasta intrappolata durante una prova di apnea, rischiando seriamente la vita. Momenti di panico in diretta che hanno trasformato una sfida tra naufraghi in una vera e propria corsa contro il tempo, dimostrando quanto sia imprevedibile il pericolo in questa avventura.

Momenti di panico in diretta durante la finalissima: 'Stavo per rimetterci la vita'. Una finalissima da incubo per Loredana Cannata, protagonista suo malgrado di un incidente che ha gelato il pubblico e lasciato lo studio sotto shock. Durante una delle prove decisive della puntata conclusiva de L'Isola dei Famosi, in onda mercoledì 2 luglio su Canale 5, l'attrice siciliana è rimasta impigliata con i capelli nella sbarra della gabbia mentre cercava di riemergere dall'acqua. La prova prevedeva una lunga permanenza sott'acqua, per circa un minuto e mezzo, ma la concorrente aveva già deciso di interrompere il tentativo per mancanza di fiato.

