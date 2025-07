Quello sguardo che buca la cronaca in un futuro carico di minacce

In un mondo dominato da crisi e incertezze, lo sguardo che buca la cronaca ci invita a riflettere sulle minacce emergenti e sulle sfide che plasmeranno il nostro domani. Tra capitale sconvolgente e cambiamenti impetuosi, è essenziale decifrare i segnali di un futuro incerto per non essere travolti dalle onde di questa tempesta globale. Solo così potremo affrontare con consapevolezza le complessità che ci attendono.

Il ribollire tellurico del capitale, che a ondate convulse sovverte uomini, cose e natura, ha di nuovo imboccato un precipizio che giornalmente brucia le previsioni consuete. Abbandonata la favola della .

