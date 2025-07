Wesley Juventus Gasperini spinge per portarlo a Roma! Questa mossa può essere decisiva | bianconeri fuori dalla corsa?

Il mercato estivo si infiamma con un colpo di scena: Gasperini spinge forte per portare Wesley alla Roma, una mossa che potrebbe cambiare le carte in tavola. La Juventus, inizialmente interessata, sembra ora fuori dalla corsa, lasciando spazio ai giallorossi determinati a mettere le mani sul promettente terzino brasiliano del Flamengo. Tutti gli occhi sono puntati su questa trattativa che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della Roma e non solo.

Wesley Juventus, Gasperini spinge per portarlo a Roma: tutti i dettagli sul possibile affare dei bianconeri. La Roma sta lavorando intensamente per rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione e uno dei nomi che sta prendendo sempre più piede è quello di Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo. Come riportato da Di Marzio, la Roma ha già avviato dei primi contatti per il giovane brasiliano, con l’obiettivo di portarlo a Roma per rinforzare il reparto difensivo. La novità delle ultime ore, però, riguarda una possibile operazione che vedrebbe coinvolta una terza società : l’ Everton. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Juventus, Gasperini spinge per portarlo a Roma! Questa mossa può essere decisiva: bianconeri fuori dalla corsa?

In questa notizia si parla di: roma - wesley - juventus - gasperini

Wesley alla Roma: chi è l'obiettivo di Gasperini per la fascia destra - Wesley alla Roma si avvicina sempre più, un'opportunità concreta per rinforzare la fascia destra giallorossa.

JUVENTUS E ROMA SU WESLEY DEL FLAMENGO Gian Piero #Gasperini avrebbe potuto allenarlo la scorsa stagione, se il suo passaggio all'Atalanta per 20 milioni (bonus inclusi) non fosse saltato per la volontà del Flamengo di tenere il giocatore per l’ Vai su Facebook

Romanews EU (@romanewseu) Vai su X

Roma coach Gasperini insists on signing Flamengo full-back Wesley; Roma, sfida alla Juventus per Wesley: Gasperini lo voleva all'Atalanta; Wesley conferma: So dell'interesse di Roma e Juve, ma ora non penso al futuro.

In prestito alla Roma, colpaccio Friedkin: Juventus al tappeto - tattiche, il mercato degli esterni rappresenta un autentico punto di non ritorno per i giallorossi. Riporta asromalive.it

Roma, ora i rinforzi: Gasperini ha una priorità | CM.IT - Gasperini lo vuole alla Roma dopo che fu a un passo dall'Atalanta nella scorsa estate: beffa al Milan, ecco tutti i dettagli ... Si legge su calciomercato.it