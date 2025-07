Wimbledon 2025 Carlos Alcaraz passeggia e accede al 3° turno Avanzano Fritz e Fonseca eliminato Tiafoe

Wimbledon 2025 si conferma un torneo ricco di emozioni e sorprese, con il campione in carica Carlos Alcaraz che avanza con passo deciso al 3176° turno. La pioggia ha ritardato alcuni incontri, ma il grande tennis non si ferma: tra successi inattesi come Fritz e Fonseca, e sfide ancora aperte, il torneo si prepara a vivere momenti di pura adrenalina. La terza giornata si conclude, ma l’attesa per il proseguimento cresce...

Terza giornata che va in archivio a Wimbledon, con alcuni incontri che saranno completati domani per via della pioggia che ha ritardato l’inizio nella prima parte del day-3. Tra i match interrotti anche quello di Luciano Darderi, avanti due set a zero contro il britannico Arthur Fery. Si parte dal campione in carica, Carlos Alcaraz. Il n.2 del mondo, dopo aver faticato non poco al primo turno contro Fabio Fognini, si è imposto quest’oggi molto più facilmente contro il tennista del Regno Unito, Oliver Tarvet (n.733 del ranking) col punteggio di 6-1 6-4 6-4. Lo spagnolo attende che si concluda il confronto tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il tedesco Jan-Lennard Struff, fermata sullo score di 6-3 6-7 (9). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, Carlos Alcaraz passeggia e accede al 3° turno. Avanzano Fritz e Fonseca, eliminato Tiafoe

