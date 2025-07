Arcigay | Detenuta trans abusata caso gravissimo

L’episodio denunciato rappresenta una grave violazione dei diritti umani e una ferita aperta per tutta la comunità. Arcigay si impegna a seguire con la massima attenzione questa vicenda, chiedendo giustizia e rispetto per ogni persona, indipendentemente dalla sua identità di genere. È fondamentale che tali incidenti non restino impuniti e che si faccia chiarezza su quanto accaduto, affinché si possa prevenire il ripetersi di simili tragedie.

«Stiamo seguendo con la massima attenzione la gravissima vicenda denunciata dalla persona trans abusata sessualmente da quattro uomini cisgender all’interno di una cella del carcere di Ferrara, dove era detenuta». . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Arcigay: «Detenuta trans abusata, caso gravissimo»

Orrore in carcere a Ferrara, stuprata una detenuta trans - Un'altra tragica pagina si aggiunge alla difficile storia delle carceri italiane, con una denuncia che rischia di scuotere l'intera opinione pubblica.

