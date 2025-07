Ma ve lo ricordate Matteo Renzi? Il rottamatore del Pd, capace di scuotere le fondamenta della politica italiana, e ora pronto a un nuovo, grande ritorno. Dopo anni di assenza e divisioni, l’ex premier e segretario del Partito Democratico si propone di essere uno dei protagonisti nel rilancio del centrosinistra, contribuendo a plasmare un futuro politico più stabile e coeso. È un ritorno che promette di scuotere gli equilibri italiani.

Sì, il rottamatore del Pd. Dopo anni di ostracismo a causa della scissione - un vero colpo al cuore per l’elettorato del centrosinistra, che non ama molto le divisioni - l’ex segretario del Pd, ex presidente del Consiglio sta per tornare saldamente nel centrosinistra. Vuole essere uno dei co-fondatori del Campo Largo finanche Larghissimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net