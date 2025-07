Nel cuore di un bunker abbandonato, tra ricordi di un passato consumato e un futuro incerto, si cela una riflessione profonda sull’energia che ha alimentato le nostre vite. Ho fornito potenza a milioni di persone, ma ora mi domando: questa energia ha davvero portato progresso o ci ha condotto verso un'inesorabile catastrofe? Scopri con noi il dilemma tra progresso e distruzione, in un viaggio tra memoria e possibilità future.

Ho fornito energia a milioni di persone e tutti l’hanno usata per guidare l’auto o per andare in vacanza in aereo ma, sai, a volte mi chiedo se non ho . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it