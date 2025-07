Patrizia Cavalli nello spazio dei versi

Immaginate un mondo in cui la poesia si mescola alla dolcezza di una torta alla nocciola: è qui che Patrizia Cavalli ci invita a entrare, tra umorismo e profondità. La scrittura della poetessa diventa uno spazio aperto, un luogo dove le parole si svelano con semplicità e straordinaria sensibilità. Scopriamo insieme come questa protagonista del verso italiano ci guida attraverso emozioni e introspezioni, trasformando ogni momento in un’esperienza unica e coinvolgente.

Tutto comincia con una torta alla nocciola. «Non mi è venuta bene», sentenzia Patrizia Cavalli davanti a un pubblico di commensali interdetti, visto che la torta è buonissima.

