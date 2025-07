Garlasco il silenzio di Stasi parla più delle prove

Garlasco, un silenzio assordante avvolge ancora le parole non dette. I genitori di Chiara Poggi, con amarezza e speranza, affidano alla giornalista Selvaggia Lucarelli un dettaglio che racchiude tutta l’angoscia di un’indagine lunga 18 anni: Alberto Stasi, il sospettato, non ha mai confessato. Un enigma che continua a pesare sul cuore di una comunità, lasciando aperte le domande che nessuna sentenza potrà mai rispondere del tutto.

“Non ci ha mai detto che non era stato lui”. È una delle frasi che i genitori di Chiara Poggi hanno affidato alla giornalista Selvaggia Lucarelli, ed è probabilmente la chiave più inquietante di questa storia, più di tutte le sentenze o delle perizie che si sono succedute in diciotto anni. Perché dice in modo nudo ciò che è rimasto sospeso da allora: Alberto Stasi, che li accompagnava al cimitero, che si fermava accanto a loro sulla tomba di Chiara non ha mai sentito il bisogno di dire "non sono stato io”. Questo scarto tra ciò che i Poggi istintivamente si aspettavano, una frase che li liberasse almeno dal sospetto devastante di avere accanto chi aveva ucciso la loro figlia, e il silenzio freddo di Stasi è il punto di rottura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net