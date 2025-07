L’Isola dei Famosi Mario Adinolfi scopre quanti chili ha perso | tutti a bocca aperta

Sin dalle prime puntate, Mario Adinolfi ha catturato l’attenzione di tutti, non solo per la sua personalità carismatica ma anche per il sorprendente percorso di trasformazione. La sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi” si è trasformata in una vera e propria sfida di rinascita, culminata con una scoperta incredibile che ha lasciato tutti senza parole: quanti chili ha effettivamente perso? Il risultato finale è stato così stupefacente da riscrivere completamente la sua storia di vita.

Mario Adinolfi, 53 anni, ex politico e giornalista, è divenuto uno dei volti più discussi di questa 19ª edizione de “ L’Isola dei Famosi “. Approdato in Honduras con un peso iniziale di ben 221?kg. Durante la finale del reality show di Canale 5, Mario ha scoperto quanti chili ha perso. Mario Adinfolfi dimagrito grazie a “L’Isola dei Famosi”. L’ingresso nel reality di Mario Adinolfi ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori. Sin dalle prime settimane si è palesata la difficoltà fisica ad affrontare condizioni estreme, anche se alla fine gli sono stati concessi alcuni privilegi per facilitarne la permanenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “L’Isola dei Famosi”, Mario Adinolfi scopre quanti chili ha perso: tutti a bocca aperta

