Sommer Inter il portiere nerazzurro è nella lista dei desideri del Galatasaray | i dettagli

Il talento svizzero Yann Sommer, attuale portiere dell'Inter, si aggiunge alla lista dei desideri del Galatasaray, che cerca di rinforzare il reparto tra i protagonisti del mercato estivo. Con un occhio alle opportunitĂ , i turchi valutano diverse opzioni senza yet avviare contatti concreti. La situazione rimane in evoluzione e il futuro potrebbe riservare sorprendenti sviluppi per il portiere nerazzurro.

Sommer Inter, il portiere svizzero è uno dei nomi valutati dal Galatasaray: la situazione. Yann Sommer, il portiere svizzero, è entrato nel mirino del Galatasaray, come riportato da Fabrizio Romano su X. L’interesse del club turco per Sommer si inserisce in una fase di grande dinamismo nel mercato estivo, in cui la societĂ valuta diverse opzioni per rinforzare il reparto portieri. Tuttavia, al momento non sono stati avviati contatti ufficiali nĂ© con il giocatore nĂ© con l’Inter. La situazione si evolve rapidamente, e il Galatasaray sta esplorando vari profili per trovare il giusto sostituto tra i pali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer Inter, il portiere nerazzurro è nella lista dei desideri del Galatasaray: i dettagli

In questa notizia si parla di: sommer - portiere - galatasaray - inter

Inter al lavoro per il dopo Sommer: il portiere sta per firmare - L’Inter è pronta a voltare pagina, puntando su un futuro luminoso che potrebbe escludere Yann Sommer.

Il Galatasaray è alla ricerca di un portiere e Sommer rientra nella lista dei portieri graditi ma al momento non c’è stato nessun contatto né con l’Inter né con lo svizzero ? @FabrizioRomano Vai su X

ULTIM’ORA FABRIZIO ROMANO: “Yann Sommer è uno dei nomi nella lista del Galatasaray per il nuovo portiere, ma non l'unico. Sono state prese in considerazione diverse opzioni e finora non è stato fatto nessun approccio né con il giocatore né con l'Inter. Vai su Facebook

SM - Il Galatasaray si staglia ancora una volta all'orizzonte del mercato Inter: sondaggio per Yann...; Inter, il Galatasaray ci prova anche per Sommer: primi sondaggi per il portiere svizzero; Yann Sommer può lasciare l’Inter.

Inter, Sommer piace al Galatasaray? - Possibile l'interesse del club turco per il portiere nerazzurro. msn.com scrive

Anche Yann Sommer è finito nel mirino del Galatasaray - com/it come Anche Yann Sommer è finito nel mirino del Galatasaray. Da msn.com