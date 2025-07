Marche Calenda | Non sosterremo nè Ricci nè Acquaroli

Carlo Calenda conferma la posizione decisa di Azione: nessuno dei candidati delle Marche, Ricci e Acquaroli, rispecchia gli ideali del partito. Con un dibattito acceso e scelte chiare, anche in Veneto si delineano scenari politici importanti. La politica italiana si muove rapidamente, e le alleanze si plasmano in funzione di principi e strategie a lungo termine. Resta da vedere come evolveranno le prossime sfide elettorali.

ROMA – “No. Oggi facciamo un direttivo, la mia opinione è che nessuno dei due candidati vada bene per Azione”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda rispondendo, a ‘L’aria che tira’ su La7, a una domanda sul sostegno di Azione al candidato di centrosinistra alle Regionali nelle Marche, Matteo Ricci. “La prima cosa che ha detto Ricci è chiudiamo il termovalorizzatore, l’Italia ha bisogno di undici termovalorizzatori. Si è buttato dal renzismo alla sinistra. Acquaroli, d’altro lato, è un candidato che è penultimo nella lista di gradimento dei governatori. Azione non sarà presente con il suo simbolo perchè non ritiene che ci sia una coincidenza nè con Ricci nè con Acquaroli”, ha concluso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Marche, Calenda: “Non sosterremo nè Ricci nè Acquaroli”

