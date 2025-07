Il 4+2 diventerà 4+2+1 di cosa si tratta | ipotesi al vaglio Le parole del Ministro

Il mondo dell’istruzione si prepara a una svolta con la possibile introduzione del modello 4+2+1 negli Istituti Tecnologici Superiori (ITS). Questa proposta, ancora al vaglio dei responsabili politici, mira ad armonizzare il percorso formativo con quello universitario, offrendo agli studenti un’opportunità di crescita più strutturata e mirata. Ma cosa comporta esattamente questa trasformazione? Scopriamo insieme i dettagli di questa interessante ipotesi di riforma.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca, sta valutando un'ipotesi di modifica dell'attuale modello formativo degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS). L'idea è di adottare una struttura articolata in tre segmenti: 4 + 2 + 1, con l'intento di equiparare il biennio degli ITS ai primi due anni delle lauree triennali.