Tananai | ‘Bella Madonnina’ e il tour tra ricordi milanesi e sogni globali

Tananai, con il suo singolo “Bella Madonnina,” ci trasporta tra ricordi milanesi e sogni globali, catturando l’essenza di un’estate fatta di suggestioni e flashback emozionanti. Tra un concerto e l’altro, l’artista di Cologno Monzese condivide un’immagine spensierata e autentica, riflesso di un mood che invita a sognare ad occhi aperti. La sua musica diventa così un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, lasciandoci desiderosi di scoprire cosa riserva il suo prossimo capitolo.

Sono flash, suggestioni, ricordi, che "brilet de luntan" quelli racchiusi da Tananai in "Bella Madonnina", singolo estivo che racconta tra un concerto e l'altro nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale. "Dopo una ballad come 'Alibi' volevo qualcosa di spensierato" ammette il cantautore di Cologno Monzese, al secolo Alberto Cotta Ramusino, trent'anni. "Pure la produzione un po' ballerina del brano ha lo spirito con cui voglio affrontare l'estate, divertendomi senza dover spaccare necessariamente tutto". Basta incrociare rime svagate come quella di "voulez-vous" con "ragù" per capire cosa intenda.