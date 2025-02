Ilfogliettone.it - Oroscopo del 9 febbraio 2025

? Ariete (21 marzo – 19 aprile) Lavoro Una giornata di sfide, ma anche di opportunità. Mantieni la calma e sfrutta la tua energia per affrontare i compiti più difficili.Amore Se sei in coppia, dedica del tempo al dialogo per evitare fraintendimenti. Single? Potresti incontrare qualcuno di interessante in un contesto inaspettato.Salute Attenzione alla stanchezza mentale, prenditi una pausa per ricaricare le energie.? Toro (20 aprile – 20 maggio) Lavoro Stabilità e progressi lenti ma costanti. È il momento di pianificare a lungo termine piuttosto che cercare risultati immediati.Amore In coppia, la giornata sarà tranquilla e armoniosa. I single potrebbero sentirsi più riflessivi e meno propensi a nuove conoscenze.Salute Ottima forma fisica, ma non trascurare l’alimentazione, evita cibi troppo pesanti.