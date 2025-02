Ilrestodelcarlino.it - “Mia figlia piange, Forlì non è più una città sicura”

, 8 febbraio 2025 – Come sta sua? “È scossa.in continuazione. Fortunatamente non ha subìto traumi fisici. Però le ripercussioni dentro di sè sono forti. Dovrà andare dallo psicologo”. Le hanno fatto male certi commenti sui social? “Molto. Purtroppo capita anche questo al giorno d’oggi. Ma le stiamo tutti vicini. Lei è davvero una brava ragazza”. Ha ripreso ad andare a scuola? “Sì, ma per ora gliela portiamo a turno io e mia moglie”.secondo lei? “No. Ai miei tempi non era così. E io 50 anni, non 150. In centro la sera mianon gliela mando. Però qui stiamo parlando di un fatto successo alle 13 d’un giorno feriale in piazza Saffi. Come si fa a pensare che nel centro dia quell’ora possano succedere certe cose? Spero che questo episodio sensibilizzi tutti, affinché certe cose non accadano più”.