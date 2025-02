Ilfattoquotidiano.it - Accuse tra Hamas e Israele sul trattamento dei prigionieri. Netanyahu: ‘Lo show non rimarrà impunito’. Hamas: ‘Tel Aviv uccide lentamente’

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nuovi ostaggi liberati significa anche nuova messinscena diche li ha mostrati alla folla su un palco e li ha anche intervistati prima di farli tornare alle loro case. Una dimostrazione di forza, un messaggio sia al popolo palestinese che a quello israeliano per riaffermare un concetto: Telnon ha sradicato, il gruppo è forte tanto quanto prima. Un atteggiamento che ogni volta fa innervosire il governo guidato da Benjaminche promette vendetta: “Le immagini scioccanti che abbiamo visto oggi non passeranno inosservate”, si legge in una dichiarazione dell’ufficio del primo ministro. Accusa che arrivano anche a parti invertiteLa denuncia diIl governo fa sapere che “insieme ai funzionari della sicurezza sosterrà loro e le loro famiglie.si impegna a riportare indietro tutti gli ostaggi e i dispersi”.