Perché l'oligopolio delle Big Tech è un problema per la collettività

Li chiamano già oligarchi, e la foto che li vede schierati in prima fila durante il giuramento di Donald Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti è stata paragonata a quelle immagini in grado di immortalare un pezzo di storia e definire un nuovo potere. Stiamo parlando dei numeri unoBigmade in Usa: il Ceo di Google Sunar Pichal, il fondatore di Meta Mark Zuckerberg, quello di Amazon Jeff Bezos, e accanto a loro la vera figura che fa da collante tra il mondo di questi colossi digitali, l’amministrazione Trump e una nuova destra in ascesa in diversi Paesi, ovvero Elon Musk.Messi insieme, hanno il controllo di un vero e proprio impero che gestisce lo svolgimento di una notevole quantità di azioni che persone in tutto il mondo compiono nella vita di tutti i giorni. Questa vicinanza tra il potere politico, raffigurato dal presidente Trump, e i colossiBig, però, non si realizza solo in quella presenza simbolica in prima fila in un momento comunque molto importante come l’Inauguration Day.