Terzotemponapoli.com - Napoli, Fassone: “Diritti d’immagine? In passato era un problema”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Marco, dirigente sportivo ed ex, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss. Di seguito le dichiarazioni dell’ex dirigente anche della SSC: “Nessun club pretendeva icirca quindici anni fa come faceva De Laurentiis”Così il dirigente: “? Inera un, nessun club pretendeva icirca quindici anni fa come faceva De Laurentiis. All’epoca De Laurentiis lasciava il dirittoai calciatori solo per le calzature. Oggi le società sono più aperti i club europei, ma per i diesse è più difficile andare a trattare coldei. Sul totale del fatturato della parte che arriva dainon è significativa, ma De Laurentiis ha una concezione che arriva dal mondo del cinema.