Accadde oggi 6 febbraio | Umberto Colombo ed altre ricorrenze

edPotremmo definirlo un passaggio di testimone. O quasi. Uno era alla prima stagione sulla sponda bianconera del Po, l’altro quasi ai saluti. Il 61955scriveva l’incipit realizzativo con la maglia della Juventus. E nella stessa partita Ermes Muccinelli metteva a segno l’ultima rete con la casacca della Vecchia Signora. Festeggiagli ottanta Heinz Stuy, portiere del grande Ajax: ma non dell’ “Arancia meccanica”.. Nel giorno del venticinquesimo anniversario dall’ultima rete in Serie A di Massimo Rastelli (Piacenza).P.S. Torniamo a quel 6di settant’anni fa, giorno successivo al ventitreesimo compleanno di Maldini: perchè quella domenica Cesare siglava la prima rete in Serie A e con il Milan.GLIEROIDELCALCIO.