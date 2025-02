Lapresse.it - Abusi sessuali su cane, 52enne a processo a Roma per maltrattamenti su animali

Leggi su Lapresse.it

Un cittadino romeno di 52 anni è stato rinviato a giudizio per, ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale, per aver ‘abusato sessualmente’ deldi famiglia. La vicenda, secondo quanto apprende LaPresse, è venuta alla luce dopo la denuncia che la moglie dell’uomo aveva presentato ai carabinieri, allegando all’atto anche i filmati che ritraevano il marito durante glisulla cagnolina.L’udienza il prossimo 19 marzoL’udienza è stata fissata davanti al giudice monocratico del tribunale penale di piazzale Clodio, per il prossimo 19 marzo. Secondo quanto riscostruito dall’accusa le seviziesull’animale sarebbero state una vendetta nei confronti della moglie. L’imputato rischia una condanna fino a tre anni e un’ammenda di 30 mila euro.