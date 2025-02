Lanotiziagiornale.it - Lo smog soffoca le città italiane: oltre 70 sforano i parametri di legge

Il nuovo report di Legambiente, “Mal’Aria di2025“, è un bilancio impietoso della qualità dell’aria nelle nostre, che si confermano ben lontane dagli standard europei che entreranno in vigore nel 2030. Nonostante l’obiettivo sia chiaro e il tempo limitato, l’inquinamento atmosferico continua a essere una piaga strutturale che minaccia la salute pubblica e l’ambiente.L’Italia fuori: lolee le speranzeNel 2024, su 98 capoluoghi di provincia analizzati, ben 25 hanno superato i limiti diper il PM10, che consentono un massimo di 35 giorni all’anno con valori superiori a 50 µg/mc. In cima alla lista nera troviamo Frosinone e Milano, entrambe con 68 giorni di sforamento. Verona segue da vicino con 66 giorni, mentre Vicenza, Padova e Venezia non sono da meno, con valori che oscillano tra i 61 e i 64 sforamenti annui.