Riomaggiore, rinnovato l'ascensore di collegamento per turisti e residenti.

Riomaggiore accoglie con entusiasmo il nuovo ascensore di collegamento, un'opera che trasforma l'accessibilità e la qualità della vita per cittadini e turisti. Con un investimento di 450mila euro, di cui 250mila dalla Regione Liguria, questo intervento rappresenta un passo importante verso un territorio più funzionale e inclusivo. Un risultato che testimonia l'impegno nel valorizzare le meraviglie delle Cinque Terre, migliorando la mobilità e l’esperienza di tutti.

Riomaggiore, 8 luglio 2025 – Inaugurato oggi, dall'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola e dal sindaco Fabrizia Pecunia, il rinnovato ascensore di collegamento tra via Pecunia e via De Gasperi nel Comune di Riomaggiore. Un intervento atteso, da cittadini e turisti, costato complessivamente 450mila euro di cui 250mila a carico della Regione Liguria, per rendere un'intera area più funzionale, accessibile e superare i problemi di manutenzione che l'hanno caratterizzata negli anni. “Un altro lavoro di rigenerazione urbana portato a compimento - esordisce Scajola –. Nella sola provincia della Spezia sono 17 quelli effettuati dal 2021 a oggi per un investimento complessivo di 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it