Dazi Trump | Entro 2 giorni la lettera all’Ue

In un clima di grande attesa, Donald Trump annuncia che entro due giorni invierà all'UE una lettera decisiva sui dazi, definendola quasi come un vero e proprio accordo. La tensione tra le parti si fa palpabile mentre si avvicina il momento di chiarire le nuove tariffe commerciali. Riuscirà questa comunicazione a delineare un percorso stabile o aprirà nuove sfide nel rapporto transatlantico? Solo il tempo lo rivelerà.

(Adnkronos) – Il presidente Donald Trump ha annunciato che entro due giorni invierà all'Unione Europea una lettera che indicherà quali dazi dovrà pagare a partire dal primo agosto. "Probabilmente mancano due giorni alla loro lettera", ha dichiarato Trump durante una riunione di gabinetto, precisando che dal suo punto di vista "una lettera significa un accordo". Il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

