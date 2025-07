Dal cemento al vino | la rinascita di una coppia tra le vigne delle Crete Senesi

Dal cemento alla vigna, una storia di rinascita e passione torna a fiorire tra le suggestive Crete Senesi. A Asciano, Poggio alle Monache celebra il suo territorio con due vini straordinari, Lanario e Corale, simboli di un passato che si trasforma in futuro. Questi vini non sono solo espressione del terroir, ma anche testimonianza di una rinascita che unisce natura e tradizione. La loro storia merita di essere raccontata fino in fondo.

Asciano (Siena), 8 luglio 2025 - Due etichette, due storie, un unico territorio: quello delle Crete Senesi. Lanario e Corale non sono solo vini di punta dell'azienda Poggio alle Monache, nel cuore di Chiusure, frazione di Asciano (Siena), ma incarnano l'anima stessa di una tenuta che affonda le radici in oltre dodici secoli di storia. Il primo è un Sangiovese in purezza, che omaggia un raro falco in via d'estinzione che nidifca nei boschi dell'azienda. Il secondo, un Syrah, prende il nome dalle suore di Santa Marta, un tempo residenti nella tenuta, alle quali la tradizione attribuisce la composizione del corale del Duomo di Siena e dell'abbazia di Sant'Antimo.

Asciano e le Crete Senesi Come un viaggio nel tempo - ma un vero e proprio viaggio nel tempo, dove storia, natura e tradizione si intrecciano per creare emozioni indimenticabili.

