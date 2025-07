Maltempo in Veneto alberi caduti e incidenti | a Verona il vento ha raggiunto i 100 chilometri orari violenta grandinata a Schio

Il maltempo in Veneto non dà tregua: alberi caduti, incidenti e venti che raggiungono i 100 km/h tra Verona e Schio, dove una violenta grandinata ha sconvolto la zona. I temporali persistono, portando caos e preoccupazione, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. Rimani aggiornato per scoprire come la regione si sta preparando ad affrontare questa ondata di maltempo e garantire la sicurezza di tutti.

Maltempo, i temporali in Veneto non si placano. Già nel tardo pomeriggio di oggi, 8 luglio, grosse nubi minacciose si sono palesate sui cieli di Venezia e la pioggia ha colpito pure i fan di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Maltempo in Veneto, alberi caduti e incidenti: a Verona il vento ha raggiunto i 100 chilometri orari, violenta grandinata a Schio

