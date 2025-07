Calhanoglu Inter i nerazzurri puntano i piedi | messaggio chiaro al turco e al Galatasaray! Il prezzo e la deadline | se si va oltre quella data…

L'Inter è decisa a chiarire le proprie intenzioni: Calhanoglu resta o parte? Con un prezzo di 30 milioni di euro e una deadline ben definita, i nerazzurri hanno fatto sentire il loro messaggio diretto sia al calciatore che al Galatasaray. La posta in gioco è alta, e il tempo stringe: superare quella data potrebbe cambiare tutto. Ecco qual è la situazione attuale e cosa aspettarsi nei prossimi giorni.

Calhanoglu Inter, i nerazzurri puntano i piedi: messaggio chiaro al turco e al Galatasaray! Fissati prezzo e deadline: la situazione. Il calciomercato Inter ha fissato il prezzo per Hakan Calhanoglu: 30 milioni di euro. La decisione della dirigenza nerazzurra arriva in un momento cruciale, con il mercato estivo che entra nel vivo e numerosi club interessati al centrocampista turco. Dopo una stagione positiva, ma non priva di alti e bassi, Calhanoglu potrebbe essere uno dei protagonisti del calciomercato in uscita dell'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società ha preso una posizione chiara sul futuro del giocatore.

San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi - La corsa per il nuovo stadio di San Siro, che ospiterà sia l'Inter che il Milan, è ufficialmente iniziata.

