Intercettazioni i reati di violenza sulle donne esclusi dal limite dei 45 giorni | ok del governo agli emendamenti

Il governo ha approvato un importante emendamento che esclude i reati di violenza sulle donne dalla limitazione dei 45 giorni per le intercettazioni, rafforzando la tutela in casi di femminicidio e violenza di genere. Questa mossa rappresenta un passo avanti nella lotta contro la violenza di genere, garantendo strumenti più efficaci alle forze dell’ordine e alla giustizia. La decisione si inserisce in un contesto di crescente attenzione e responsabilità, segnando un capitolo fondamentale per la protezione delle donne.

I reati di violenza sulle donne compresi nella disciplina del cosiddetto “ codice rosso ” non saranno sottoposti al limite di 45 giorni per le intercettazioni. La novità è prevista in alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni al ddl sul reato di femminicidio, in discussione in Commissione Giustizia al Senato: la proposta ha ricevuto il parere favorevole del governo e saà approvata probabilmente mercoledì. La “ tagliola ” di un mese e mezzo agli ascolti in assenza di “ elementi specifici e concreti ” – diventata legge a marzo – non varrà dunque nelle indagini su omicidi (e, in futuro, femminicidi), violenze sessuali, stalking, revenge porn, maltrattamenti e altre accuse di fronte alle quali il pm è obbligato ad ascoltare la presunta vittima entro tre giorni dalla denuncia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Intercettazioni, i reati di violenza sulle donne esclusi dal limite dei 45 giorni: ok del governo agli emendamenti

In questa notizia si parla di: intercettazioni - reati - violenza - donne

“Vediamo ogni giorno la violenza sulle donne, bisogna cambiare la cultura maschile” Vai su Facebook

Intercettazioni, nella notte la Camera approva la tagliola. E vale anche per i reati di violenza sulle donne; Riforma intercettazioni, danno irreparabile; Stretta intercettazioni, ecco il ddl: tetto di 45 giorni anche per violenze sessuali e corruzione.

Intercettazioni, nella notte la Camera approva la tagliola. E vale anche per i reati di violenza sulle donne - Il Fatto Quotidiano - Il via libera definitivo al ddl è stato dato dalla Camera poco prima della mezzanotte tra il 19 e il 20 marzo. Scrive ilfattoquotidiano.it

«Intercettazioni, no al tetto di 45 giorni per i reati contro le donne» - Roma Una deroga al tetto di 45 giorni come durata massima delle intercettazioni, in caso di indagini per reati contro le donne: stalking, violenza domestica e violenza di genere che «molto spesso ... Segnala corriere.it