Roma l’Esquilino come il Far West | 16 arresti 7.100 persone controllate e un hotel sequestrato

Roma Esquilino si trasforma: l'operazione della Polizia ha portato a 16 arresti, 27 denunce e oltre 7.100 persone identificate, segnando un netto intervento contro degrado e reati predatori. Un’azione decisa per restituire sicurezza e tranquillità a questa zona storica, spesso paragonata a un vero e proprio Far West urbano. La lotta alla criminalità continua, perché Roma merita un futuro di legalità e rispetto.

