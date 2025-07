Il successo clamoroso dell’epico d’azione da 335 milioni di dollari con matt damon su hbo max

Il film The Great Wall, diretto da Zhang Yimou e interpretato da Matt Damon, ha conquistato il pubblico e le piattaforme di streaming, diventando un vero e proprio caso di successo. Con un incasso di 335 milioni di dollari, la sua presenza su HBO Max ha riacceso l'interesse e generato un vivace dibattito. Scopriamo insieme i motivi di questa rinascita e le strategie che hanno portato alla sua popolarità .

Il film The Great Wall, diretto da Zhang Yimou e interpretato da Matt Damon, ha suscitato discussioni fin dalla sua uscita nel 2016. Nonostante le critiche, il film ha riscosso un notevole successo commerciale e, recentemente, ha riconquistato popolarità attraverso le piattaforme di streaming. Questo articolo analizza la sua recente ascesa nelle classifiche di HBO Max e i motivi dietro il dibattito che ancora circonda questa produzione. l'inarrestabile ascesa di The Great Wall su HBO Max. posizionamento tra i titoli più visti negli stati uniti. Dopo essere stato inserito nel catalogo di HBO Max, The Great Wall ha rapidamente scalato le classifiche americane, raggiungendo la posizione numero 4 nella classifica dei film più visti al 8 luglio 2025.

